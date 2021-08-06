Отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей от 5°С до 30°С, относительной влажности воздуха не более 60%, если иное не указано производителем материала. Данный температурно- влажностный режим в помещении необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ.

Наша компания занимается штукатурными работами с 2010 года, за это время мы смогли завоевать доверие у сотен наших клиентов. Главными принципами работы нашей организации являются соблюдение технологий и индивидуальный подход к каждому заказчику Мы применяем современные отделочные материалы, активно обучаем и повышаем квалификацию своих штукатуров - операторов машинных станций.