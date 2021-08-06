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Механизированная штукатурка — это процесс выравнивания плоскостей стен и потолков с применением специального оборудования и штукатурных смесей. Машинная штукатурка — сложный и трудоемкий процесс подготовки поверхности, приготовления правильной консистенции раствора, а затем нанесения его на стену с последующей подрезкой плоскостей и выравниванием.
Перед нанесением штукатурки на стены наши специалисты оценят кривизну стен, загрунтуют поверхности, смонтируют армирующую штукатурную сетку на примыкания, установят направляющие маяки. Далее происходит процесс подключения, настройка штукатурной станции и нанесение смеси на поверхность.
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- 02 | Зададим дополнительные вопросы по объекту: например, из чего сделаны стены, как далеко объект?
- 03 | Рассчитаем стоимость и вышлем полную смету с работами и материалами, прикрепив график со сроками
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Профессиональная штукатурка стен
Отделочные работы в помещениях следует проводить при температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей от 5°С до 30°С, относительной влажности воздуха не более 60%, если иное не указано производителем материала. Данный температурно- влажностный режим в помещении необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства отделочных работ и не менее чем за 2 сут до начала и 12 сут после окончания работ.
Наша компания занимается штукатурными работами с 2010 года, за это время мы смогли завоевать доверие у сотен наших клиентов. Главными принципами работы нашей организации являются соблюдение технологий и индивидуальный подход к каждому заказчику Мы применяем современные отделочные материалы, активно обучаем и повышаем квалификацию своих штукатуров - операторов машинных станций.
Машинная штукатурка
это точность по выгодной цене
Цена на штукаутрные работы в Москве и подмосковье
штукатурим за 3-5 дней
Мы гарантируем качественное оштукаутривание квартиры , недорого и под ключ, вне зависимости от удаленности объекта от Москвы.
Отделка стен и потолков гипсовой штукатуркой машинным способом нанесения гарнтирует вам лучшую цену на штукатурку стен в Москве и Московской области!
штукатурим за 5-10 дней
В стоимость механизированной штукатурки с материалом, включена доставка, разгрузка смеси, уборка и вынос мусора. В результате Вы получите идеально ровные стены.
На чем экономят не профессионалы?
через 2-3 месяца отслаивается штукатурка
Через 3 года сетка превратится в пыль
не качественные правила, шпателя и т.д.
Какая оплата - такая и работа!
Впоследствии: трещины, пузыри, отслоение
Ответы на Ваши вопросы.
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Сколько дней сохнет штукатурка?
Все будет зависить от влажности и температуры в помещенье - сохнуть стены могут до 14 дней.
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На сколько дороже штукатурка стен по обои от обычной?
Наоборот. Машинная штукатурка благодаря дешевой штукатурной смеси и меньшому ее расходу - выходит до 15 процентов дешевле обычной ручной штукатурке стен.
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Сколько дней нужно на штукатурку квартиры?
Максимум 5 дней - если очень сложная конфигурация стен, или если много углов по дизайну квартиры, или если нужно сделать штукатурку под обои.
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Есть ли дополнительные расходы?
В нашу цену все включено! Нет скрытых переплат или дополнительных издержек на расходники. У нас честная цена оштукатуривания в Москве и МО.
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За сколько дней можно заказать машинную / механизированную штукатурку?
Если у нас есть свободная бригада штукатуров - то можно начинать на следующий день после замера площади помещения..
Когда делают армирование штукатурки?
Некоторые полагают, что армирование с использованием сетки нужно делать по всей поверхности стены или на всей площади потолка, но это не так. При проведении внутренней отделке даже тонкослойное покрытие, которые меньше 4 см, отлично держится на рабочей поверхности, и не требует дополнительного крепления.
Сплошное армирование сеткой стоит делать на:
- cтенах, выполненных из материалов с высокими показателями теплоизоляции, например, из пенобетона;
- стенах, возведенные по методу смешанной кладки;
- стенах, расположенных с подветренной стороны дома;
- системах, называемых «мокрой штукатуркой»;
- стенах, которые готовят под последующую покраску.
* армирование штукаутрки нужно обговаривать зарание! До начала работы по оштукатуриванию...